La Commission européenne souhaite un fonds de relance de 750 milliards d'euros. Les ambitions sont grandes, tout comme l'enjeu : la survie de l'Union européenne.

Ici et là, on s'apitoie sur les 100 000 décès du coronavirus aux États-Unis. C'est le président Trump, vous savez. Mais l'Union européenne compte environ 120 000 victimes du coronavirus. Plus de 33 000 décès en Italie, 28 000 en France, 27 000 en Espagne et 9 500 en Belgique, selon les chiffres de l'Université américaine Johns Hopkins. Même en tenant compte du nombre d'habitants (446 millions dans l'UE, 324 millions aux États-Unis), la différence entre les deux blocs n'est pas si grande.

...

Ici et là, on s'apitoie sur les 100 000 décès du coronavirus aux États-Unis. C'est le président Trump, vous savez. Mais l'Union européenne compte environ 120 000 victimes du coronavirus. Plus de 33 000 décès en Italie, 28 000 en France, 27 000 en Espagne et 9 500 en Belgique, selon les chiffres de l'Université américaine Johns Hopkins. Même en tenant compte du nombre d'habitants (446 millions dans l'UE, 324 millions aux États-Unis), la différence entre les deux blocs n'est pas si grande.La crise du coronavirus est la pire récession que l'économie européenne a connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements nationaux lancent des programmes de redressement et pendant longtemps, on n'a pas entendu l'Union européenne. Les États membres étaient désespérément divisés sur ce qui devait être fait et surtout sur la provenance de l'argent, car un certain nombre de pays, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête, n'était guère enclins à faire preuve de solidarité avec des pays tels que l'Italie et l'Espagne, très durement touchés par le coronavirus. Une série de pays du nord de l'Europe ont eu du mal à accepter le fait que les pays du sud de l'Europe n'ont rien fait ou presque pour mettre de l'ordre dans leurs finances publiques, malgré les nombreuses sommations.C'était le cas jusqu'à récemment, car après que la chancelière Angela Merkel ait rencontré le président Emmanuel Macron à la mi-mai, l'Allemagne a fait un virage à 180 degrés. Tous deux ont déclaré qu'il fallait un fonds d'urgence de 500 milliards d'euros. Que l'argent doit servir à soutenir les pays gravement touchés, et non à leur prêter de l'argent. Merkel a défendu ce changement de cap par une phrase très simple : "En raison de la nature inhabituelle de cette crise, nous optons pour une approche inhabituelle". En Allemagne, on dit que si l'Europe veut encore avoir une chance de se faire une place dans le nouvel ordre mondial emmené par les États-Unis et la Chine, "elle doit prouver qu'elle est unie et capable d'agir". Et qu'il est dans l'intérêt de l'Allemagne d'aider les pays européens pauvres et d'empêcher la désintégration de l'Union européenne.La semaine dernière, la Commission européenne a enfin fait entendre sa voix. Elle a proposé de mettre en place un fonds de relance de 750 milliards, dont 500 milliards serviront d'aide et 250 milliards à des prêts à faible taux d'intérêt. L'Union européenne prêtera l'argent sur les marchés des capitaux. Les États membres devront se porter garants de ce prêt, qui sera remboursé au plus tôt à partir de 2028. La Commission a l'intention de le faire en introduisant des taxes européennes communes, notamment une taxe sur les matières plastiques, une taxe destinée aux entreprises multinationales, une taxe numérique, etc. L'argent ainsi recueilli devrait suffire à rembourser le prêt.L'argent du fonds de relance devrait non seulement permettre aux pays de se remettre de la crise du coronavirus, mais aussi de réaliser le Green Deal, l'écologisation planifiée de la société. Les États membres doivent présenter des plans de relance expliquant à quoi ils veulent utiliser cet argent. Si ces plans sont suffisamment "verts", ils recevront de l'argent. Il s'agit donc de plus qu'un simple plan de relance. De cette manière, la Commission veut également garantir l'avenir des prochaines générations en Europe.Il est frappant de constater que les pays d'Europe du Sud ne sont pas les seuls à recevoir beaucoup d'argent européen du fonds de relance. Les pays d'Europe de l'Est sont également bien lotis, bien qu'ils ne soient pas si gravement touchés par le coronavirus. Le coronavirus est donc un levier pour transférer plus d'argent vers l'Europe du Sud et de l'Est. De l'argent dont les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest se portent principalement garants et qui, plus tard, devront également s'acquitter d'impôts. La Commission européenne camoufle tout cela d'une sauce corona. La transparence n'a jamais été le fort de l'Union européenne.Les 27 États membres n'ont pas encore adopté la proposition de la Commission européenne et cela ne sera pas facile. Il est très douteux que les "quatre avares", à savoir les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède, acceptent les plans européens. Un sommet européen est prévu pour le 19 juin, mais il y aura certainement un deuxième sommet. À partir du 1er juillet, l'Allemagne assumera la présidence pendant six mois et Merkel sera peut-être en mesure de mener le forcing. Personne ne compte sur le président européen Charles Michel.