"La forêt" de Notre-Dame de Paris, joyau disparu de l'architecture médiévale (vidéo)

Non visible par les visiteurs, la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, surnommée la "forêt" et dévorée ce lundi par les flammes, était un joyau de l'architecture médiévale constitué de poutres vieilles pour les plus anciennes de huit siècles. Cette vidéo nous fait parcourir la forêt de Notre-Dame avant qu'elle ne disparaisse dans les flammes.

© afp