L'UE devra modifier son budget en cas de Brexit sans accord

En cas de départ "désordonné" le 29 mars 2019, c'est-à-dire sans accord entre les deux parties, "il nous manquerait un montant à un chiffre en milliards d'euros (moins de 10 milliards, ndlr) pour le reste de l'année et un montant à un chiffre supérieur pour 2020", a dit M. Oettinger à l'issue d'une réunion de représentants des 28. Selon l'accord conclu entre l'UE et Londres en novembre, le Royaume-Uni continuera à verser normalement sa contribution au budget européen en 2019 et en 2020, pendant une période dite de transition après sa sortie de l'UE.

Les députés britanniques doivent voter le 15 janvier pour ratifier cet accord de sortie, mais leur approbation est très compromise, tant ce texte est décrié au Royaume-Uni aussi bien par les partisans du Brexit que par les europhiles. L'échec de la ratification aurait pour conséquence de remettre en cause la poursuite des versements britanniques au budget européen, dont le Royaume-Uni est un contributeur net (ce qui signifie qu'il verse davantage de fonds qu'il n'en reçoit).

L'UE n'ayant pas la capacité de s'endetter pour financer ses dépenses, la fin anticipée de la contribution de Londres aurait pour conséquence que "les crédits de paiement ne seraient plus garantis, ce qui nous donnerait pour les années à venir des montants disponibles en moins", a dit M. Oettinger. "Nous devrions réagir immédiatement s'il y avait des changements", a-t-il ajouté.