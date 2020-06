L'Italie va entamer une nouvelle phase de son déconfinement, avec un allégement des dernières restrictions en vigueur contre l'épidémie de coronavirus dans la péninsule, a-t-on appris vendredi de source officielle.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a signé jeudi soir un décret en ce sens, qui entrera en vigueur lundi.

Selon ce texte sur la phase trois du déconfinement, les "sports de contacts" entre amateurs, seront de nouveau autorisés à compter du 25 juin. Cela inclut les sports d'équipes, et donc les parties de foot ou basket entre amis.

Les cinémas rouvriront le 15 juin. Les discothèques, à l'air libre ou en lieux clos, pourront rouvrir à partir 14 juillet.

Le décret confirme par ailleurs la quarantaine obligatoire pour tous les visiteurs entrant en Italie et venant d'un pays autre que l'espace Schengen.

Il précise les modalités de visite des musées ou de fréquentation des cinémas, ces derniers ne pouvant en aucun cas accueillir plus de 200 personnes dans une salle, quelle que soit sa taille.

Pour le reste, il maintient le respect des mesures de distanciation sociale dans les lieux publics fermés et l'interdiction des grands rassemblements. Les manifestations publiques sont autorisées "sous forme statique" et à conditions de respecter distances et gestes barrière.

L'Italie a payé un très lourd tribut à la pandémie de Covid-19 avec plus de 34.000 morts et une économie à genoux.

La maladie semble aujourd'hui maîtrisée, notamment en Lombardie (nord), principal foyer dans le pays. Le bilan quotidien des victimes est passé sous la barre des 100 morts, avec un nombre de contaminations limitées.

Le déconfinement a commencé début mai, et l'Italie, quoique très marquée, retrouve lentement son visage d'avant la pandémie, alors que les frontières ont été rouvertes le 3 juin et que les touristes étrangers pourront revenir cet été.

