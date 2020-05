Avec son projet Crossborder, inspiré de la directive européenne du même nom, la Belgique entend faire payer leurs amendes routières aux conducteurs étrangers en infraction.

Pour l'instant, sont concernés ceux des Pays-Bas, de France, d'Allemagne, du Luxembourg, d'Autriche, du Liechtenstein et de Monaco. Les contrevenants étrangers qui ne paient pas leur amende reçoivent une transaction et, si celle-ci reste impayée, un ordre de paiement. Le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), a ainsi révélé qu'en 2018, il a été adressé pour 34 122 648 euros d'amendes à des contrevenants étrangers, et pour 41 546 877 euros en 2019. " La justice perçoit déjà 90,23 % de toutes les amendes de roulage infligées à l'ensemble des conducteurs. " Les étrangers, eux, sont 60 % dans ce cas. Pour les les 40 % restants, les amendes sont transmises à l'Etat du contrevenant, qui les poursuit. Le projet Crossborder est appelé à s'étendre à tous les pays de l'Union européenne. M. La.