Le magazine allemand Der Spiegel estime que les politiciens et les experts sanitaires du gouvernement belge ont pris le virus trop à la légère au début.

À l'heure actuelle, la Belgique applique des règles strictes de confinement, écrit l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Nos routes et autoroutes, chroniquement encombrées, sont inhabituellement vides. Seulement : la Belgique continue d'enregistrer un nombre élevé de décès par coronavirus par rapport au nombre d'habitants. En début de semaine, nous avons dépassé l'Espagne et l'Italie dans ce classement. C'est "le mystère corona belge".

Der Spiegel énumère un certain nombre d'éventualités qui expliquent la mortalité élevée en Belgique. Au coeur de l'Europe, nous avons plus de trafic que nos pays voisins, ou du moins jusqu'à récemment. La pollution de l'air peut également être un facteur, tout comme dans les foyers de coronavirus que sont la Lombardie ou New York. De plus, la Belgique a une densité de population élevée.

Mais c'est tout aussi vrai dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, limitrophe de la Belgique, qui est encore plus densément peuplée - et qui ne compte beoucoup moins de décès que notre pays. Aussi Der Spiegel se demande si les membres du gouvernement et les experts de la santé n'ont pas pris le virus à la légère au début.

Maisons de repos

La mortalité est également liée à la hausse significative du nombre de décès dans les maisons de repos. La Belgique classe tous les décès survenus dans les centres de soins résidentiels comme des victimes de coronavirus, même si la cause du décès n'est pas toujours claire. Mais, écrit Der Spiegel, "dans certaines maisons de retraite, la situation est devenue incontrôlable". Un test sur cinq parmi les personnes âgées est positif, selon les premiers tests à grande échelle effectués dans les maisons de repos la semaine dernière.

Notre gouvernement a commis de graves erreurs, selon l'hebdomadaire. La ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD) est considérée comme faible. Au début des mesures de confinement, elle a en effet déclaré que les friteries "populaires" dans notre pays pouvaient rester ouvertes, écrit Der Spiegel. L'hebdomadaire lui reproche également d'avoir détruit un stock stratégique de six millions de masques FFP2 qui n'a pas été remplacé pour des raisons de coût.

La Belgique est chroniquement ingouvernable, conclut Der Spiegel. C'est pourquoi la réaction au coronavirus dans notre pays a été trop lente. La Première ministre Sophie Wilmès (MR) est peut-être "pondérée", mais il n'y a que quelques semaines qu'elle a obtenu une majorité au Parlement. "Nous payons probablement l'absence d'un gouvernement fédéral ", déclare Geoffrey Pleyers, sociologue à l'Université catholique de Louvain-La-Neuve, à Der Spiegel.

