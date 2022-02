La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a demandé la Russie d'éviter "la désinformation" au sujet du retrait des troupes le long de la frontière ukrainienne et la mise en danger de la sécurité européenne avec des "exigences datant de la Guerre froide".

"Il est désormais capital que nous n'ayons pas de la désinformation qui continue à circuler", a affirmé Annalena Baerbock, cheffe de la diplomatie allemande. "Au contraire, le gouvernement russe doit faire preuve d'une transparence complète sur la manière dont les troupes sont retirées".

La Russie a récemment annoncé que certaines troupes déployées dans la région frontalière à l'Ukraine allaient être retirées, mais les dirigeants occidentaux ont depuis assuré qu'un tel mouvement n'avait pas eu lieu. "Nous ne constatons pas sur le terrain qu'il y a eu des mouvements de troupes qui marquent un retrait", a déploré la ministre allemande.

La position allemande fait écho à celle défendue plus tôt par les Etats-Unis. "Nos informations montrent clairement que" les forces russes aux frontières ukrainiennes, "y compris des forces terrestres et des avions, se préparent à lancer une attaque contre l'Ukraine dans les prochains jours", a affirmé jeudi le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken.

Le chef de la diplomatie américaine a exhorté à l'ONU la Russie à "abandonner la voie de la guerre", en décrivant, avec énormément de détails mais sans apporter de preuve, le scénario catastrophe d'une attaque imminente contre l'Ukraine.

Annalena Baerbock a aussi déploré vendredi que la Russie met en danger la sécurité de l'Europe avec des "exigences datant de la Guerre froide", s'exprimant avant la conférence annuelle de Munich sur la sécurité qui sera dominée par la crise ukrainienne. "Avec un déploiement sans précédent de troupes à la frontière avec l'Ukraine et des exigences datant de la Guerre froide, la Russie remet en cause les principes fondamentaux de l'ordre de paix européen", a déclaré Mme Baerbock dans un communiqué. Moscou doit faire preuve de "sérieux efforts de désescalade", a-t-elle exhorté.

Dirigeants internationaux et diplomates de haut rang ont rendez-vous à Munich, dans le sud de l'Allemagne, de vendredi à dimanche, pour trois jours de discussions sur des questions de défense et de sécurité.

