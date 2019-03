Jawad Bendaoud condamné en appel à quatre ans de prison

Jawad Bendaoud, qui avait hébergé deux des jihadistes responsables des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été condamné vendredi en appel à quatre ans de prison, après avoir été relaxé en première instance.

Entouré de six gendarmes dans le box des prévenus, le prévenu est resté calme à l'annonce de l'arrêt de la cour d'appel, secouant légèrement la tête. Jawad Bendaoud, qui n'a cessé de clamer son innocence, avait été relaxé en première instance en février 2018. Il encourait six ans de prison. La cour a aussi prononcé l'interdiction de ses droits civiques pendant cinq ans. Il devra également indemniser au titre des dommages et intérêts de nombreuses parties civiles, dont des victimes des attentats.

Ce procès était le premier en lien avec les attaques du 13-Novembre, qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et Paris. Jawad Bendaoud était jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes", pour avoir fourni l'appartement où Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attaques, et son complice Chakib Akrouh s'étaient repliés à Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est là qu'ils sont morts dans l'assaut des policiers d'élite du Raid, le 18 novembre 2015. L'avocate générale Naïma Rudloff avait requis en décembre cinq ans de prison contre ce délinquant multirécidiviste.

Jugé à ses côtés pour "non-dénonciation de crime terroriste", Youssef Aït Boulahcen, le cousin d'Abdelhamid Abaaoud, a également été condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt à l'audience.

En première instance, il avait été condamné à quatre ans de prison, dont un an avec sursis. L'avocate générale avait requis la peine maximale (5 ans de prison, avec mandat de dépôt) contre cet homme de 26 ans, un ambulancier à l'allure soignée.

Dans un dossier distinct, Jawad Bendaoud a été condamné mercredi en appel à un an de prison pour des "menaces de mort" contre une victime des attentats du 13-Novembre.