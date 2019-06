Au Danemark, l'influence grandissante des populistes a rebattu les cartes de la vie politique et pèse sur l'accueil des migrants. L'intégration, pourtant, semble fonctionner.

La citoyenneté, c'est simple comme une poignée de main ! Du moins, au Danemark. Au pays de la Petite Sirène, depuis le 1er janvier, les candidats à la naturalisation sont en effet soumis à une " épreuve de convivialité ". Outre les habituelles démarches administratives, les tests de langue et de culture générale, ils doivent serrer la main à un officier d'état civil. C'est l'ultime condition requise pour devenir le compatriote du top-modèle Helena Christensen, du cinéaste Lars von Trier ou de l'acteur Mads Mikkelsen. Et obtenir ainsi le passeport de ce royaume aux 5,7 millions d'habitants, lesquels seraient, selon l'enquête planétaire du World Happiness Report 2019, " les plus heureux du monde ", juste après les Finlandais.

...