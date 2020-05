Le 28 avril dernier, la caricature de Gábor Pápai dans le quotidien hongrois d'opposition Népszava montre Cecília Müller, membre du groupe de travail Coronavirus du gouvernement de Viktor Orbán, tenir une conférence de presse face à Jésus sur sa croix et prononcer : "Sa condition sous-jacente a provoqué une dépendance."

Référence aux propos de la médecin en chef au Centre national de Santé publique sur " la prédisposition " à mourir des patients vaincus par le Covid-19 en raison de pathologies préexistantes, excluant ainsi toute erreur de gestion du gouvernement dans sa lutte contre la propagation du virus. Le dessin est jugé blasphématoire par le Parti populaire démocrate-chrétien (KDNP), au pouvoir avec le Fidesz de Viktor Orban. Qui menace de procès Pápai et son journal. Cartooning for Peace, le réseau international de dessinateurs de presse combattant pour le respect des cultures et des libertés, condamne " cette tentative d'intimidation contraire à la liberté d'expression et de la presse " et estime que " cette poursuite en justice ne fera qu'entraver une fois de plus le travail des journalistes hongrois ". L. V.