"Gilets jaunes": A Marmande, une colère focalisée sur Macron

"L'argent, dans ce pays, il y en a. Mais Macron préfère le prendre dans la poche des petits et supprimer l'ISF de ses copains les riches. " Sur le rond-point du supermarché Leclerc de Marmande, Jean-Jacques fulmine. Voilà des jours et des jours que cet ancien artisan boucher, " ruiné par le RSI ", la sécurité sociale des indépendants, organise avec ses copains des barrages filtrants. Des jours qu'il se mobilise " pour qu'enfin les choses changent et que ceux d'en haut pensent un peu à nous ". Des jours qu'avec lui la sous-préfecture de Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, connaît des temps tourmentés.

