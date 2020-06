En France, "le gros de l'épidémie (de Covid-19) est derrière nous", a déclaré lundi le ministre de la Santé Olivier Véran, sur la chaîne LCI, tout en soulignant que la lutte contre le coronavirus n'était pas terminée.

"Le virus n'a pas terminé sa circulation dans le territoire" et cela "ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus", a expliqué M. Véran, en rappelant que des mesures barrière et autres restrictions restaient en vigueur.

"Nous continuons les tests et le contact tracing (recherche des personnes en contact avec des cas confirmés)", et il faut toujours "éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé", a-t-il prévenu, soulignant que les interdictions des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des grands événements (plus de 5.000 personnes) restaient en vigueur.

Et, alors que le gouvernement a été en mesure d'alléger au fur et à mesure les restrictions depuis le début du déconfinement, "nous serons capables de reprendre des mesures de protection si nécessaire", en fonction d'une "batterie d'indicateurs que nous suivons au jour le jour", a-t-il souligné.

De son côté, le ministre français de l'Education a annoncé que le très strict protocole sanitaire qui régit actuellement les écoles va être amendé mardi, afin de permettre le retour à l'école la semaine prochaine de tous les élèves, comme annoncé dimanche par le président Emmanuel Macron. "L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante", a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Il faudra respecter une distance d'"un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4m2 par élève.

"Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face", explique un décret publié lundi matin.

Depuis le début du déconfinement, le protocole sanitaire très strict imposé aux établissements scolaires ne permettait d'accueillir que 15 élèves maximum par classe en primaire. Avec cette nouvelle mesure, mise en place à partir de lundi prochain, "la limitation de 15 élèves par classe en primaire" sera donc levée.

Neuf décès ont été enregistrés à l'hôpital ces dernières 24 heures, soit le chiffre le plus faible depuis le début des bilans quotidiens mi-mars. Au total, 29.407 personnes sont mortes du coronavirus en France.

"Le virus n'a pas terminé sa circulation dans le territoire" et cela "ne veut pas dire que nous nous arrêtons face au virus", a expliqué M. Véran, en rappelant que des mesures barrière et autres restrictions restaient en vigueur. "Nous continuons les tests et le contact tracing (recherche des personnes en contact avec des cas confirmés)", et il faut toujours "éviter les regroupements de plusieurs personnes en milieu fermé", a-t-il prévenu, soulignant que les interdictions des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et des grands événements (plus de 5.000 personnes) restaient en vigueur. Et, alors que le gouvernement a été en mesure d'alléger au fur et à mesure les restrictions depuis le début du déconfinement, "nous serons capables de reprendre des mesures de protection si nécessaire", en fonction d'une "batterie d'indicateurs que nous suivons au jour le jour", a-t-il souligné. De son côté, le ministre français de l'Education a annoncé que le très strict protocole sanitaire qui régit actuellement les écoles va être amendé mardi, afin de permettre le retour à l'école la semaine prochaine de tous les élèves, comme annoncé dimanche par le président Emmanuel Macron. "L'allègement fondamental sera celui de la distanciation physique qui sera désormais moins contraignante", a dit Jean-Michel Blanquer sur Europe 1. Il faudra respecter une distance d'"un mètre latéral entre chaque élève", et non plus de 4m2 par élève. "Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face", explique un décret publié lundi matin. Depuis le début du déconfinement, le protocole sanitaire très strict imposé aux établissements scolaires ne permettait d'accueillir que 15 élèves maximum par classe en primaire. Avec cette nouvelle mesure, mise en place à partir de lundi prochain, "la limitation de 15 élèves par classe en primaire" sera donc levée. Neuf décès ont été enregistrés à l'hôpital ces dernières 24 heures, soit le chiffre le plus faible depuis le début des bilans quotidiens mi-mars. Au total, 29.407 personnes sont mortes du coronavirus en France.