France: La grève et toujours pas de trêve, malgré l'appel de Macron

Au 18e jour de grève contre sa réforme des retraites, l'exécutif reste ferme et insiste sur les négociations avec les partenaires sociaux. Mais la trêve de Noël dans les transports qu'Emmanuel Macron a appelée de ses voeux ne se matérialise pas et le trafic RATP et SNCF restera très perturbé lundi.

