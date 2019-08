Dans la région de Murcie, la plus aride de la péninsule Ibérique, la production agricole intensive s'étend. Sans anticiper les effets du réchauffement climatique, à rebours des recommandations du Giec.

De la source du village, il ne reste plus que la ligne sombre laissée par l'eau, évaporée, trois mètres au-dessus du fond. " Autrefois, il jaillissait d'ici plus de 130 litres par seconde, se désole Luis Rodriguez (1), un fermier. Désormais, on en retire à peine 50. Et encore ! Il faut la puiser avec une pompe ", soupire-t-il, en désignant des tubes de métal, au creux de la cavité.

