Erri De Luca: "Ce ne sont pas seulement les barreaux qui enferment"

Dans Le Tour de l'oie, l'auteur italien et ancien militant révolutionnaire d'extrême gauche imagine un dialogue intime avec le fils que ce "rameau sans bourgeon" n'a jamais eu. Erri De Luca revient aussi sur un parcours sillonné par sa loyauté à des valeurs et l'urgence de rendre la parole à ceux qui n'y ont plus droit.