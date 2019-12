Encore 220.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin en France, après un pic à 400.000 cette nuit à la suite de vents violents qui ont balayé le littoral atlantique et l'intérieur des terres, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis à l'AFP.

"L'épisode est en cours. 220.000 foyers sont privés d'électricité principalement sur l'Aquitaine, l'Occitanie et le Centre-Val de Loire", a précisé Enedis dans un communiqué.

Plusieurs dizaines de routes d'Aquitaine ont été coupées tôt en matinée par des chutes d'arbres ou d'obstacles, principalement des axes secondaires, mais des obstacles et coupures ont aussi affecté l'autoroute A62 en Gironde, dans les sens Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Bordeaux, et l'A64 de Bayonne vers Toulouse à hauteur de Lacq (Pyrénées-Atlantiques).