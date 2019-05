Trois Européens sur dix pensent qu'un conflit entre pays européens est réaliste, jusqu'à provoquer la fin de l'Union d'ici vingt ans. Pourtant, la plupart estiment que les citoyens seraient perdants si c'était le cas.

Plus de la moitié des Européens pensent que la désintégration de l'UE est une "possibilité réaliste" dans les 10 à 20 prochaines années. Selon une enquête, commandée par le thinktank Conseil européen des relations internationales et relayée par The Guardian, 58 % des Français estiment que l'UE risque de s'effondrer d'ici 20 ans, juste derrière la Slovaquie (66 %). Sur les 14 pays sondés par YouGov, il n'y a qu'en Suède (44 %), au Danemark (41 %) et en Espagne (40 %) que cette proposition n'atteignait pas la majorité.

...