Emmanuel Macron s'adressera mardi à 20 heures aux Français, alors qu'une reprise de l'épidémie de Covid-19 se confirme en France en raison notamment de la baisse des températures, d'une vaccination qui plafonne et du relâchement des gestes barrières.

"L'Europe est redevenue l'épicentre de l'épidémie" avec des "reprises parfois spectaculaires (...) En France, nous constatons une reprise légère à ce stade mais certaine", a relevé vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors de la visite d'une pharmacie parisienne où il a assisté à l'administration d'une troisième dose du vaccin à une femme de 67 ans. "Nous sommes face à une haie dont nous ignorons la hauteur. Mais nous avons les outils pour la franchir", a-t-il ajouté, confirmant que le chef de l'Etat allait s'adresser aux Français "très prochainement" pour faire le point sur l'épidémie mais aussi la relance économique et les réformes.

L'Elysée a ensuite précisé que l'allocution aurait lieu mardi à 20h, sans doute dans la foulée d'un Conseil de défense sanitaire. De sources gouvernementales, elle sera calquée sur le modèle de l'allocution du 12 juillet où Emmanuel Macron avait notamment annoncé l'extension du pass sanitaire, dont le Parlement a autorisé vendredi le possible recours jusqu'au 31 juillet 2022.

Se posera notamment la question du conditionnement du pass sanitaire à une troisième dose de vaccin, devenu le cheval de bataille du gouvernement. En déplacement vendredi à Montpellier, le Premier ministre Jean Castex a dit à l'AFP que l'exécutif réfléchissait à cette piste "sans doute plus que la piste de la vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans", promettant une "réponse bientôt".

La France est en avance sur nombre de ses voisins avec près de 75% de sa population ayant reçu un schéma complet. Mais la cadence de l'été est retombée.

Par ailleurs, Le Parlement a autorisé vendredi le possible recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, à la fureur des oppositions qui accusent le pouvoir d'évacuer toute remise en cause de sa politique anti-Covid pendant la présidentielle et les législatives.

