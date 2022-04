La candidate LR (droite) à l'élection présidentielle en France, Valérie Pécresse, ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour mais dira pour qui elle vote, a-t-elle annoncé vendredi sur France Inter.

"Je dirai pour qui je vote, mais pas de consigne", a répondu la candidate LR à la question d'un auditeur. "Je ne donnerai jamais de consigne aux Français parce que les Français sont libres et c'est eux qui votent", a-t-elle ajouté, interrogée à Lyon où elle a tenu jeudi soir son dernier meeting.

"Je souhaite que les Français me placent au deuxième tour. Qu'ils ne soient dupes d'aucun faussaire de la droite. Si tel n'était pas le cas, comme je l'ai toujours fait, je dirai clairement quel sera mon vote et je dirai le chemin que je pense le bon pour la France", a ensuite tweeté Mme Pécresse.

A deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, Mme Pécresse est donnée quatrième ou cinquième dans les sondages.

A gauche, Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il consulterait les 310.000 personnes qui l'ont soutenu en ligne avant de donner une consigne, ce qui lui vaut les critiques de ses concurrents qui y voient une ambiguïté face à l'extrême droite, même si LFI assure que voter Le Pen au second tour "n'est pas une option".

Le candidat communiste Fabien Roussel a indiqué qu'il appellerait à "empêcher l'extrême droite de mettre la main" sur la France, et la candidate socialiste Anne Hidalgo qu'elle appellerait "de toute façon à faire barrage à l'extrême droite".

