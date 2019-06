Les ministres des 28 en charge des Affaires européennes ont décidé mardi de différer au mois d'octobre "au plus tard" leur décision d'engager ou non des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie.

"Le Conseil reviendra sur cette question en vue de parvenir à une décision claire dès que possible et au plus tard en octobre 2019", ont-t-ils annoncé à l'issue d'une réunion à Luxembourg.

En 2018, les 28 avaient donné leur feu vert à une ouverture des négociations d'adhésion à l'UE de l'Albanie et la Macédoine du Nord, mais seulement en juin 2019, et en l'assortissant de nombreuses conditions. Face aux réticences de certains pays européens, ils demandaient notamment que l'Albanie redouble d'efforts dans la lutte contre le crime organisé et la corruption.

Un an plus tard, aucun consensus pour l'ouverture des négociations ne s'est toutefois dégagé entre les Etats membres. Plusieurs d'entre eux, dont la France et les Pays-Bas, freinent toujours les perspectives d'adhésion des pays des Balkans occidentaux, jugeant que l'UE a commis une erreur en accordant une entrée trop rapide à des Etats de l'Est au cours des quinze dernières années.