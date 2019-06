Derrière un vin, il y a une femme. La preuve par Mylène Bru

Sandrine GOEYVAERTS Sommelière, caviste, blogueuse et auteure de Jamais en carafe (à paraître)

Derrière une bouteille de vin, il y a une histoire et de plus en plus souvent une femme. Vigneronnes, tombées dans la cuve petite ou en amour plus tard, elles ont une multitude de profils passionnants. Qu'est-ce qui les motive ? Au fil de l'été, nous partons à la découverte de sept d'entre elles.

© DR

Elle a un rire qui éclate soudain, comme l'eau vive qui dévale de la montagne. Mylène est une " nature ". Vous savez, ces personnages un peu plus grands que la vie qui vous emmènent immédiatement dans leur sillage ? L'entendre causer, c'est être propulsé dans sa garrigue : devant nous ondulent les genêts, les chênes kermès, le romarin, les cistes et l'on entend le vent qui bruisse. Mylène Bru est une jeune vigneronne, installée ici depuis dix ans, à peine.

