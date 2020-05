La France, où près de 26.000 personnes sont mortes du Covid-19, entamera son déconfinement à partir de lundi après presque deux mois de mise à l'arrêt, mais des restrictions sévères resteront en place dans le nord-est et la région parisienne.

"La levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai sur l'ensemble du territoire", a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe au cours d'une conférence de presse, tout en précisant que la France restait "coupée en deux" en fonction des situations sanitaires et que des règles drastiques demeureraient en vigueur dans les zones "rouges", dont Paris.

Pour l'heure, quatre régions du quart nord-est présentent ainsi des indicateurs inquiétants, soit en raison d'une circulation encore active du virus, soit en raison de "tensions" au niveau des capacités hospitalières. Les collèges (11-14 ans) y resteront fermés en mai et des "règles très strictes" seront mises en oeuvre dans les transports publics, notamment le port du masque obligatoire.

A Mayotte, le déconfinement a été repoussé à au-delà du 11 mai en raison de la circulation du virus dans cette île de l'océan Indien. "Nous ne pouvons faire le malin avec le virus", a insisté le Premier ministre, précisant qu'un nouveau point d'étape serait effectué le 2 juin, afin de "passer à une nouvelle phase" du déconfinement ou, en cas de "mauvais résultats", d'"en tirer les conséquences".

Concernant les frontières, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a souligné que leur fermeture restait "la règle". Les restrictions aux frontières avec les pays de l'espace européen (Union européenne, Schengen, Royaume-Uni) seront "prolongées jusqu'au 15 juin au moins" et les frontières avec les pays non-européens "resteront fermées jusqu'à nouvel ordre", a-t-il déclaré.

Avec les pays européens, la libre circulation des travailleurs frontaliers sera préservée, a-t-il ajouté. En outre, les mesures de quarantaine pendant quatorze jours "pour toute personne française ou étrangère entrant en France" ne seront pas appliquées "à l'intérieur de l'espace européen, sauf Outre-mer et, si nous le décidons, en Corse", a précisé le ministre.

Sur la réouverture des écoles, qui suscite depuis plusieurs jours interrogations et inquiétudes, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a fait savoir qu'un million d'élèves de maternelles et d'écoles élémentaires (de trois à 10 ans) seraient accueillis dès la semaine prochaine par quelque 130.000 professeurs.

En parallèle, environ 400.000 entreprises comptant 875.000 salariés au total vont rouvrir lundi, a dit le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Et les centres commerciaux de plus de 40.000 m² pourront recommencer à fonctionner, sauf dans la région parisienne.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a par ailleurs assuré que la France était "prête pour tester massivement" les personnes présentant des symptômes du Covid-19 ainsi que celles avec lesquelles elles ont été en contact.

