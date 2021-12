La France a enregistré un nouveau record de contaminations au Covid-19 mardi avec près de 180.000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, après avoir déjà franchi le seuil des 100.000 cas le jour de Noël.

Précisément, 179.807 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, selon les données publiées mardi soir par Santé publique France.

En moyenne, sur les sept derniers jours, ce sont 87.214 personnes qui ont été dépistées positives.

La tension continue de monter dans les hôpitaux: mardi, 2.110 nouvelles hospitalisations ont été dénombrées (contre 1.634 la veille), portant le total des lits occupés par des malades du Covid en France à 17.405.

Du côté des services de soins critiques, 417 nouvelles hospitalisations ont été dénombrées mardi, contre 328 la veille, pour un total de 3.416 personnes prises en charge dans ces services spécialisés dans les cas les plus graves.

Près de 700.000 personnes ont en outre reçu une injection de vaccin contre la Covid-19 mardi: 46.589 premières injections, et 613.757 doses de rappel.

Au total, 51.676.653 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet (76,6% de la population totale) depuis le début de la campagne de vaccination en France. Et 23.059.934 personnes ont reçu une dose de rappel.

Précisément, 179.807 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, selon les données publiées mardi soir par Santé publique France. En moyenne, sur les sept derniers jours, ce sont 87.214 personnes qui ont été dépistées positives. La tension continue de monter dans les hôpitaux: mardi, 2.110 nouvelles hospitalisations ont été dénombrées (contre 1.634 la veille), portant le total des lits occupés par des malades du Covid en France à 17.405. Du côté des services de soins critiques, 417 nouvelles hospitalisations ont été dénombrées mardi, contre 328 la veille, pour un total de 3.416 personnes prises en charge dans ces services spécialisés dans les cas les plus graves. Près de 700.000 personnes ont en outre reçu une injection de vaccin contre la Covid-19 mardi: 46.589 premières injections, et 613.757 doses de rappel. Au total, 51.676.653 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet (76,6% de la population totale) depuis le début de la campagne de vaccination en France. Et 23.059.934 personnes ont reçu une dose de rappel.