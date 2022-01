Seules quatre des 211 régions cartographiées par le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) ne sont pas teintées de rouge foncé, un minimum record.

Chaque jeudi, l'ECDC publie la carte de l'Europe avec un code de couleurs basé sur le nombre de contaminations au Covid-19, le nombre de tests et le taux de positivité sur les 14 derniers jours. Les couleurs varient du vert au rouge foncé en passant par le jaune-orange.

La carte mise à jour jeudi se base sur des données recensées entre le lundi 10 et le dimanche 23 janvier. Seules quatre régions ne prennent pas la teinte la plus sombre, mais elles n'en sont pas loin: deux sont situées en Pologne et deux dans le sud de la Roumanie. Lors de la précédente actualisation, une zone en Hongrie échappait encore à cette vague pourpre.

La Belgique se pare de cette couleur pour la 13e semaine d'affilée.

Chaque jeudi, l'ECDC publie la carte de l'Europe avec un code de couleurs basé sur le nombre de contaminations au Covid-19, le nombre de tests et le taux de positivité sur les 14 derniers jours. Les couleurs varient du vert au rouge foncé en passant par le jaune-orange. La carte mise à jour jeudi se base sur des données recensées entre le lundi 10 et le dimanche 23 janvier. Seules quatre régions ne prennent pas la teinte la plus sombre, mais elles n'en sont pas loin: deux sont situées en Pologne et deux dans le sud de la Roumanie. Lors de la précédente actualisation, une zone en Hongrie échappait encore à cette vague pourpre. La Belgique se pare de cette couleur pour la 13e semaine d'affilée.