L'Autriche annonce un confinement de sa population, y compris des vaccinés, dès lundi. Le chancelier Alexander Schallenberg annonce également que le vaccin sera obligatoire à partir du 1er février.

L'Autriche va confiner dès ce lundi l'ensemble de sa population, quelques jours après avoir pris une mesure similaire pour les personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l'UE à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid.

Le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire à partir du 1er février, lors d'une conférence de presse dans le Tyrol, après des discussions avec l'ensemble des gouverneurs de régions.

Seuls les supermarchés, les pharmacies et les drogueries sont autorisés à rester ouverts, les restaurants et les écoles resteront fermés pendant au moins les dix prochains jours. Les personnes ne peuvent quitter leur domicile que pour faire des courses, faire de l'exercice, travailler ou se rendre chez le médecin.

