Les voyageurs qui souhaitent se rendre aux Pays-Bas depuis une zone à risque pour le Covid-19 devront à partir de mardi présenter un test négatif au virus réalisé au plus tard lors des 72 dernières heures.

L'obligation était déjà en place pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud, en raison de la nouvelle variante du virus qui y avait été détectée, mais elle va désormais être étendue au reste du monde.

Les compagnies aériennes et les autres sociétés de transport devront contrôler la déclaration relative au test négatif avant d'autoriser l'embarquement.

Les Pays-Bas ont constaté une baisse des cas d'infections au coronavirus la semaine passée en comparaison avec la semaine précédente, ce qui est un premier recul depuis longtemps.

Plus de 770.000 personnes ont été infectées dans le pays et 11.000 malades ont perdu la vie en raison du Covid-19.

L'obligation était déjà en place pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud, en raison de la nouvelle variante du virus qui y avait été détectée, mais elle va désormais être étendue au reste du monde. Les compagnies aériennes et les autres sociétés de transport devront contrôler la déclaration relative au test négatif avant d'autoriser l'embarquement. Les Pays-Bas ont constaté une baisse des cas d'infections au coronavirus la semaine passée en comparaison avec la semaine précédente, ce qui est un premier recul depuis longtemps. Plus de 770.000 personnes ont été infectées dans le pays et 11.000 malades ont perdu la vie en raison du Covid-19.