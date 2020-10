Face à une résurgence inquiétante de la pandémie, les pays européens durcissent les mesures pour tenter d'en limiter la progression et éviter un confinement dévastateur pour l'économie, le FMI tablant sur une contraction du PIB mondial de 4,4% cette année.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1,08 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Et désormais, il est établi qu'il est possible d'attraper deux fois le Covid-19, la revue médicale The Lancet Infectious Diseases rapportant mardi le cas, très rare, d'un Américain dont la deuxième infection s'est avérée plus sévère que la première.

- Gouvernement britannique critiqué -

L'Europe, elle, tente de mieux s'organiser face à cette deuxième vague.

Les ministres des Affaires européennes ont adopté mardi des critères communs pour coordonner les restrictions de voyage dans l'UE. Ils ont approuvé une recommandation, mettant en place une cartographie commune pour définir les zones à risque au sein de l'UE.

Aux Pays-Bas, un "confinement partiel" a été décidé à partir de mercredi, comprenant notamment la fermeture des bars et des restaurants pour contenir la poussée de la pandémie. "Cela va faire mal, mais c'est la seule solution. Nous devons être plus stricts", a déclaré mardi le Premier ministre Mark Rutte.

Au Royaume-Uni, où le virus est reparti en flèche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi fermer les pubs à Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps.

Mais le gouvernement britannique est critiqué pour avoir ignoré la recommandation de ses experts scientifiques d'imposer immédiatement un court confinement dès septembre pour stopper la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait près de 42.900 morts au Royaume-Uni, sans équivalent en Europe.

Le nombre de personnes hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre est désormais supérieur à ce qu'il était lorsque le confinement a été décrété fin mars. "Le Premier ministre doit trouver un équilibre entre protéger la vie des gens et le système de santé contre le virus, tout en donnant la priorité aux choses qui comptent pour notre société, comme l'éducation et préserver le plus d'emplois possible", a justifié mardi le ministre des Collectivités locales, Robert Jenrick.

Le FMI table sur une chute du PIB de 9,8% au Royaume-Uni en 2020, alors qu'en juin, il s'attendait à une dégringolade de 10,2%. Dans le monde entier, la récession provoquée par le coronavirus s'annonce moins sévère que prévu en 2020, grâce à un été d'insouciance dans nombre de pays avancés, avec une contraction attendue du PIB de 4,4% contre 5,2% estimés en juin.

Mais "pour un grand nombre de pays", le retour aux niveaux pré-pandémiques interviendra "très progressivement", pas avant 2022 pour certains et même pas avant 2023 pour l'Amérique Latine, a précisé l'économiste en chef du FMI, Gita Gopinath.

Et le FMI n'exclut pas un scénario du pire avec une situation sanitaire qui se dégrade encore et des mesures encore plus draconiennes.

Pour l'heure, l'Italie, où la pandémie a fait 36.000 morts, a aussi annoncé mardi de nouvelles mesures de restriction dans l'espace public et privé. Le décret, signé par le Premier ministre Giuseppe Conte pour 30 jours, interdit notamment aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21H00. Il interdit les fêtes et célébrations à l'extérieur comme dans les lieux fermés et limite à six le nombre d'invités à domicile.

L'Italie a enregistré 4.619 nouveaux cas lundi, un chiffre plus vu depuis avril mais qui semble à peu près stabilisé et très inférieur aux taux de contamination observés par exemple en France ou en Espagne.

- "deuxième vague forte" -

La France a elle décidé de placer à partir de mardi deux nouvelles grandes villes, Toulouse et Montpellier (sud), en "alerte maximale". Le pays est "dans une deuxième vague forte" de l'épidémie et "il ne peut plus y avoir de relâchement", a déclaré lundi le Premier ministre Jean Castex, sans exclure si nécessaire des reconfinements localisés, avant une prise de parole mercredi du président Emmanuel Macron.

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 244 décès en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché dans le monde, le président Donald Trump, privé de déplacement pendant dix jours par le Covid-19, a retrouvé lundi les estrades de campagne en Floride, assurant être en "pleine forme" à 22 jours de l'élection qui l'opposera à Joe Biden.

"Je l'ai eu. Maintenant, ils disent que je suis immunisé. Je me sens si puissant!", a lancé le président américain de 74 ans, testé négatif au Covid-19, devant une foule enthousiaste dans laquelle peu de personnes portaient des masques.

