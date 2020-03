Le Président du Parlement européen, David Sassoli, s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse en réponse à la propagation du coronavirus. Il annonce que le Parlement, qui accueille jusqu'à 700.000 personnes par an, sera inaccessible pour les visiteurs du Parlement.

Le Président du Parlement européen, David Sassoli, s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse sur la propagation du coronavirus. Il annonce que le Parlement, qui accueille jusqu'à 700.000 personnes par an, sera inaccessible pour les visiteurs.

David Sassoli a annoncé l'interdiction d'entrée aux visiteurs au Parlement européen. C'est une des mesures prises en réponse à la crise du coronavirus. 130 événements prévus (expositions, conférences externes) et devant accueillir entre 6.000 et 7.000 participants lors des trois prochaines semaines seront, dès lors, annulés.

"Le Parlement a le devoir de maintenir son travail législatif, a souligné le Président du Parlement. Des activités telles que la prochaine session plénière, les réunions de commissions, la Conférence des présidents ainsi que les travaux du bureau du président seront donc maintenus."

En ce qui concerne l'administration et le personnel du Parlement européen, David Sassoli demande à ceux qui ont visité l'une des zones touchées par le virus, ou qui ont été en contact avec une personne infectée, de travailler à domicile et de surveiller leur état de santé. Les députés européens sont invités à faire de même.

L'ensemble de ces mesures s'applique pour les trois prochaines semaines avec la possibilité de changements et d'adaptations, en fonction de l'évolution.

LIVE: Press conference on the EU response to the Coronavirus. #COVID19 https://t.co/uD8LoFau6l — David Sassoli (@EP_President) March 2, 2020

