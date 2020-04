L'Espagne a recensé vendredi 605 morts du Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus bas enregistré depuis le 24 mars, ont annoncé les autorités.

Le bilan quotidien baisse pour le deuxième jour d'affilée dans le pays après deux jours de rebond consécutifs.

Au total, 15.843 personnes ont succombé à la maladie en Espagne, un des pays les plus endeuillés du monde par la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (plus de 4.500) a ralenti pour sa part alors que le nombre de tests pratiqués a augmenté. Au total, les cas confirmés dans le pays s'élèvent à 157.022.

Le nombre de personnes guéries atteint 55.668.

Même si le pic de l'épidémie a déjà été atteint selon les autorités sanitaires, le gouvernement a mis en garde les Espagnols contre le risque d'un relâchement.

Le confinement des plus stricts auquel est soumis le pays depuis le 14 mars a été prolongé jusqu'au 25 avril mais le chef du gouvernement Pedro Sanchez a déjà prévenu qu'il le serait encore même si un certain assouplissement serait progressivement envisagé.

