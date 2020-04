Le nombre de morts du coronavirus officiellement recensés en 24 heures en Italie (525) est le plus bas depuis plus de deux semaines, a annoncé dimanche la protection civile.

Cela représente une baisse d'un quart des décès par rapport à samedi (681). Il faut remonter au 19 mars pour trouver un bilan plus faible (427). Au total, 15.887 personnes sont mortes du Covid-19 en Italie, pays le plus endeuillé du monde, selon les chiffres officiels.

Le nombre total d'infections, incluant les guérisons et les décès, s'élève à 128.948, soit une augmentation de 3,5% par rapport à samedi. L'augmentation journalière oscillait autour de 4% depuis lundi.

Pour le deuxième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs a baissé, de 17 unités, pour atteindre un total de 3.977. Les patients considérés comme guéris ont augmenté de 3,9% avec un total de 21.815 guérisons. Les cas dits actifs, soit excluant les décès et les guérisons, ont augmenté de 3,4%, à 91.246.

