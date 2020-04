La France se rapproche du cap des 15.000 décès depuis le début de la pandémie du coronavirus.

La France atteint un total de 14.967 morts, dont 574 décès de plus en 24 heures, a indiqué lundi la Direction générale de le Santé dans un communiqué.

Il y a eu 335 décès de plus en un jour dans les hôpitaux. En outre, 239 morts supplémentaires ont été signalés dans les établissements pour personnes âgées et autres établissements médico-sociaux. Le "solde des admissions en réanimation" est pour "le cinquième jour consécutif négatif de 24 patients", note la DGS.

