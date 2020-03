En France, les écoles, les crèches et les universités seront fermées "jusqu'à nouvel ordre" dès lundi. Les personnes de plus de 70 ans sont incitées à rester confinées.

Dans une allocution solennelle aux Français, Emmanuel Macron a ordonné la fermeture à partir de lundi, et "jusqu'à nouvel ordre", des crèches, des établissements scolaires et universités pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, qui a tué 61 personnes et en a contaminé près de 3.000.

Le Président français a aussi a demandé aux personnes de plus 70 ans de rester chez elles.

Le chef de l'Etat en a appelé jeudi soir à "la responsabilité" et demandé "à tous les Français" de limiter " au strict nécéssaire" leurs déplacements, en privilégiant le télétravail, mais a maintenu les élections municipales dont le premier tour est prévu dimanche.

Pour le président, l'épidémie de coronavirus "qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle".

Selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé juste avant l'allocution présidentielle, 61 personnes sont décédées et 2.876 ont été contaminées - soit près de 600 de plus en 24 heures - dont 129 cas graves ont été placés en réanimation.

Sur le plan économique, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement "de préparer un plan de relance national et européen", invitant les 27 à "réagir vite et fort".

Il a aussi annoncé qu'il allait proposer au président américain Donald Trump, qui occupe la présidence tournante du G7, une initiative "exceptionnelle" pour faire face à la pandémie qui met en péril toute l'économie mondiale.

Appelant à éviter le repli nationaliste, il a concédé que la fermeture des frontières pour lutter contre la propagation du coronavirus sera probablement nécessaire mais devra être décidé au niveau européen.

La France comptait en fin d'après-midi jeudi 2.876 personnes infectées par le virus et 61 décès.

