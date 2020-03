Le nouveau coronavirus a causé 365 décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures en France dont, "pour la première fois, une jeune fille de 16 ans", en région parisienne, portant le bilan à 1.696 morts depuis le début de l'épidémie, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires françaises.

Selon le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, 3.375 patients sont désormais en réanimation en France (+548 en une journée) avec une forme grave de la maladie, sur un total de 13.904 (+ 2.365) patients hospitalisés dans ce pays. "Toutes causes confondues", Jérôme Salomon a indiqué que "sur la dernière semaine", la mortalité a particulièrement augmenté dans la région du Grand Est (29,9%), dans l'île de Corse (+39,2%), dans la région des Hauts de France (nord) (+12,8 %), en région parisienne (+13,7%) et en Bourgogne Franche Comté (centre-est) (+18,9%).

"Il s'agit d'une mortalité essentiellement observée chez les plus de 65 ans", a-t-il relevé.

Hormis le cas de la jeune fille de 16 ans décédée en région parisienne, 34% des personnes en réanimation sont âgées de moins de 60 ans et 58% de 60 à 80 ans.

Le Pr Salomon qui délivre chaque soir le bilan national a prévenu que "l'épidémie continue de s'aggraver" et mobilise "de façon exceptionnelle et inédite" l'ensemble des établissements hospitaliers, publics et privés en France: 576 d'entre eux reçoivent désormais des patients "Covid-19 positifs".

Avec 268.191 cas de contamination officiellement déclarés, l'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement.

