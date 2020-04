Le Royaume-Uni a enregistré 708 morts supplémentaires de patients atteints par le nouveau coronavirus en une journée, un nouveau record confirmant l'accélération de l'épidémie qui a fait 4.313 morts dans les hôpitaux du pays.

C'est le cinquième record journalier consécutif. Vendredi, 684 décès supplémentaires avaient été dénombrés, après une hausse de 569 jeudi, 563 mercredi et 381 mardi. Au total, 41.903 cas positifs ont désormais été officiellement recensés, soit 3.735 de plus en un jour.

Parmi ces décès recensés dans les hôpitaux, 637 patients âgés de 5 à 104 ans sont morts en Angleterre, a-t-il précisé dans un communiqué. Quarante d'entre eux (âgés de 48 à 93 ans) n'avaient pas d'autre problème de santé connu.

Le Royaume-Uni ne recense que les morts à l'hôpital et ne teste pas systématiquement tous les cas suspects de Covid-19, mais il s'est engagé à augmenter massivement le nombre de dépistages dans les prochaines semaines.

Pour tenter de freiner la propagation de la maladie, le gouvernement britannique a décrété le 23 mars un confinement général de la population pour au moins trois semaines. Seuls les commerces de biens essentiels sont ouverts, et les gens ne sont autorisés à sortir que pour faire leurs courses, se faire soigner ou faire de l'exercice une fois par jour.

Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté samedi sur Twitter les Britanniques à rester chez eux pour "sauver des vies", malgré un temps doux et ensoleillé. Signe de la gravité de la crise, la reine Elisabeth II, 93 ans, a enregistré une allocution pour les habitants du Royaume-Uni et des pays du Commonwealth liée à la pandémie, qui sera diffusée dimanche soir, selon le palais de Buckingham. Rarissime, cette allocution télévisée sera la quatrième de la souveraine en 68 ans de règne.

