L'Italie annonce jeudi une nouvelle hausse du nombre de contaminations au coronavirus supplémentaires, après quatre jours consécutifs de baisse. Le pays compte désormais 62.013 contaminations, en augmentation de 4.492 en 24 heures, a indiqué la Protection civile italienne.

La variation quotidienne enregistrée mercredi était de 3.491, celle de mardi de 3.612, celle de lundi de 3.780, celle de dimanche de 3.957 et celle de samedi de 4.821. On dénombre également 662 nouveaux décès, portant le total à 8.165

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 15.000 personnes en Europe, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 17H00 GMT.

Au total, 15.500 décès ont été recensés en Europe, dont la majorité en Italie (8.165) et en Espagne (4.089), pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19, ainsi qu'en France (1.331).

Avec 268.191 cas de contamination officiellement déclarés, l'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus rapidement.

