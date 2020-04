La France a recensé 357 décès de plus à cause du Covid-19 à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, soit le chiffre le plus bas depuis une semaine, a annoncé dimanche la Direction générale de la Santé (DGS).

Au total, le pays compte 8.078 personnes mortes depuis le début de l'épidémie, dont 5.889 à l'hôpital et 2.189 dans les maisons de retraite et autres établissements médicaux-sociaux.

En outre, un indicatif majeur connaît une décélération: la DGS compte 140 entrées en réanimation en plus depuis hier, un solde "qui reste positif mais se réduit progressivement", selon le communiqué, portant le nombre de patients en réanimation à 6.978.

La DGS prévient toutefois que l'ensemble des données "confirme que l'épidémie se poursuit dans notre pays et continue à frapper durement", indique le texte.

Au total, 28.891 personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19, soit 748 personnes de plus que samedi, et ce "en tenant compte des sorties qui sont de plus en plus nombreuses". Depuis le début de l'épidémie, ce sont plus de 16.000 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital, fait savoir la DGS.

