Présidence(tournante) : confiée, à tour de rôle, à chaque Etat membre pour une durée de six mois. La Finlande prendra la succession de la Roumanie le 1er juillet 2019.

Rôle : adopte la législation européenne, coordonne les orientations des politiques économiques, définit la politique étrangère et de défense commune, approuve le budget annuel de l'UE.

Président (en fin de mandat) : Donald Tusk (Polonais, Plateforme civique, PPE) ; a succédé au Belge Herman Van Rompuy en décembre 2014, réélu en mars 2017 pour une durée de deux ans et demi.

Rôle : fixe les orientations et priorités politiques, traite des questions complexes ou sensibles.

Compisition : chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres + président du Conseil européen (conduit les réunions) et président de la Commission européenne (tous deux sans droit de vote).

Institutions politiques - Instances fédérales

- Commission européenne (branche exécutive de l'UE)

Siège : Bruxelles, bâtiment Berlaymont, 200, rue de la Loi.

Composition (actuelle) : 1 commissaire par Etat membre, nommé pour cinq ans par son gouvernement. La Commission comporte 44 directions générales (DG) et services spécialisés.

Rôle : élabore les directives et le budget et est chargée de l'application des décisions du Conseil et du Parlement ; négocie les accords de commerce internationaux ; finance des programmes dans les secteurs de la santé-consommateurs, de l'emploi, de la coopération, de l'audiovisuel...

Président (en fin de mandat) : Jean-Claude Juncker (Luxembourgeois, chrétien-social, PPE), du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2019.

© WILFRIED WIRTH/BELGAIMAGE

- Parlement européen (branche législative de l'UE)

Siège : Strasbourg (photo ç). Lieux de travail : séances plénières à Strasbourg, commissions et séances additionnelles (6 minisessions par an) à Bruxelles (Espace Léopold, 60, rue Wiertz, photo ê), secrétariat général à Luxembourg.

Composition : 751 eurodéputés, dont le président (705 le jour où le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union) ; élus tous les cinq ans au suffrage universel direct. Répartition des sièges : système proportionnel corrigé par un principe de " dégressivité " (l'Allemagne compte le plus d'eurodéputés, avec 96 sièges, tandis que Malte, pays le moins peuplé de l'Union, est surreprésenté avec 6 élus).

Le Parlement comprend 20 commissions parlementaires permanentes (et 2 sous-commissions), chacune en charge d'un domaine de compétence (emploi, affaires sociales, culture...).

Rôle : examine et adopte, avec le Conseil de l'Union, les législations européennes ; examine et contrôle le budget avec l'aide du Conseil de l'Union ; contrôle les activités des autres institutions européennes (approuve la nomination des membres de la Commission...).

Président (en fin de mandat) : Antonio Tajani (Italien, Forza Italia, PPE). Elu pour une durée de deux ans et demi (de janvier 2017 à juin 2019), il a succédé à l'Allemand Martin Schulz (S&D).