Confronté au vieillissement de sa population, le Portugal multiplie les mesures pour faire revenir une partie de sa diaspora. Un pari compliqué.

Après trois ans et demi à Dublin, João Pegado a eu envie de rentrer. A 25 ans, tout juste diplômé en génie informatique, le Lisboète avait quitté le Portugal en pleine crise économique. " Une partie de mes camarades de promo sont aussi partis, à Amsterdam, Londres ou Berlin. " Il n'a pas eu de mal à trouver un travail en Irlande, dans un cabinet de conseil, puis à la Deutsche Bank. " Mais les amis et la famille me manquaient. Le climat aussi. J'attendais une opportunité. " En janvier dernier, il a été embauché par l'entreprise de logistique suisse Panalpina, qui a ouvert deux ans plus tôt un centre high-tech dans le quartier des affaires de Saldanha, à Lisbonne.

