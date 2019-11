Commémorations des attentats de Paris du 13 novembre 2015 sur fond de menace persistante

Quatre ans après les attentats les plus meurtriers commis en France, ministres et officiels ont commémoré mercredi les attaques djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis qui ont fait plus de 130 morts et 350 blessés, dans un contexte de menace toujours élevée.

