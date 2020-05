L'affaire secoue le Collège d'Europe à Bruges : la prochaine rectrice pourrait être l'ex-cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini, alors qu'elle n'a ni les titres ni l'expérience requis.

Ce parachutage est signé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui finance le Collège à 50 %. Dans le rôle principal, on retrouve l'ancien président du Conseil européen, Herman...

Ce parachutage est signé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui finance le Collège à 50 %. Dans le rôle principal, on retrouve l'ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy (photo), lequel vient d'accéder à la tête du conseil d'administration du Collège, et dirige le comité de sélection. " En somme, Van Rompuy va se proposer un nom à lui-même, qui lui sera entièrement dévoué, en court- circuitant tout le processus ", dénonce au Vif/L'Express un fonctionnaire européen, au nom d'un groupe assez remonté d'anciens du Collège. Comme l'éminence CD&V siège également au board of governors de la KULeuven, ils soupçonnent l'université louvaniste, qui dispose d'un campus à Bruges, de vouloir mettre la main sur le prestigieux Collège. " Celui-ci deviendrait ainsi un atout de choix dans la concurrence avec les universités de Gand et d'Anvers. " Pour l'heure, c'est le silence radio sur le campus, " car personne ne se hasarde à contrarier Ursula von der Leyen ".