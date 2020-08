La circulation sera dense ce samedi et ce week-end sur les routes des vacances, surtout en France. Les autorités slovènes procèdent pour leur part à des contrôles à leur frontière.

Dans l'Hexagone, le centre d'information routière Bison Futé s'attend à une journée extrêmement chargée samedi. Elle est classée noire dans le sens des départs (vers le Sud) et rouge dans le sens des retours (vers le Nord). Le trafic devrait être très dense sur les autoroutes A7, dans la vallée du Rhône, et l'A10 vers le Sud-Ouest. Les itinéraires alternatifs sont également chargés. La journée de dimanche sera classée orange dans le sud du pays.

Selon Touring, les problèmes majeurs se situent actuellement sur l'A7 Lyon-Orange, avec 68 km de bouchons au total et des difficultés majeures à la sortie de Lyon et près de Valence. Sur l'A10 Paris-Bordeaux, un total de 32 km d'embouteillages est relevé, dont 16 km à Orléans.

Ailleurs en Europe, la circulation est surtout difficile dans le Tunnel des Karawanken, qui relie l'Autriche à la Slovénie. Touring y relève 13 km d'embouteillage et un temps d'attente pouvant atteindre 4 heures. Sur l'A9 Graz-Slovénie, un temps d'attente d'une heure est également relevé à la frontière. Ces problèmes sont dûs aux contrôles Corona menés par les autorités slovènes, précise Touring. Les voyageurs en provenance de Belgique doivent passer 14 jours en quarantaine en Slovénie. Le transit à travers le pays est possible sur présentation d'une preuve de réservation d'hôtel pour le jour même à l'étranger. Mais il n'est autorisé de s'arrêter qu'en cas de nécessité absolue. Les voyageurs doivent quitter la Slovénie dans les 12 heures.

En Suisse, le tunnel du Gothard n'est par contre pas embouteillé. La circulation est également fluide en Allemagne.

En Italie, les embouteillages sont nombreux sur l'A1 entre Milan et Parme avec de longs bouchons près de Piacenza et sur l'A14 entre Bologne et Rimini.

