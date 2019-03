Cali : "Le rugby, c'est ma famille depuis toujours"

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

A quel sport vouent-ils une véritable passion ? Pourquoi ? Depuis quand ? Et avec quel impact sur leur vie, privée comme professionnelle ? Cette semaine : le chanteur et écrivain français Bruno Caliciuri, connu sous le nom de Cali, parle de son amour du rugby et, à travers lui, de son attachement pour la Catalogne et la fraternité.

© DR