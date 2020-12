Les négociations pour trouver un accord sur la relation post-Brexit entre Londres et l'UE ont enregistré "des progrès" et vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, a indiqué mercredi Angela Merkel.

"La Commission européenne négocie à l'heure actuelle (...) jusqu'au week-end ou, disons plutôt, jusqu'à la fin de cette semaine pour voir s'il peut encore y avoir une solution. Il y a eu des progrès mais pas de percée", a déclaré devant les députés la chancelière allemande, dont le pays occupe jusqu'à la fin de l'année la présidence du Conseil de l'Union européenne.

"Nous restons d'avis qu'un accord vaudrait mieux que pas d'accord mais nous sommes préparés à ce second cas de figure", a ajouté la dirigeante.

Les négociations entre Britanniques et Européens pour tenter d'arriver à conclure un accord post-Brexit ont fait quelques progrès mais des blocages persistent en particulier sur le sujet hypersensible de la pêche, à deux semaines de la date définitive du divorce entre Londres et l'UE le 31 décembre à minuit (23H00 GMT).

Les jours "à venir seront décisifs", a de son côté estimé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, selon laquelle il y a "une voie vers un accord", "très étroite mais qui est bien là".

