La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier ne marque pas pour autant la fin du long et tortueux processus du Brexit. Voici les dates clés des étapes à venir.

29 janvier: le Parlement européen

Pour entrer en vigueur, le Brexit doit aussi être ratifié par les députés européens. Ils attendaient de voir ce que Londres allait décider, échaudés par trois ans et demi d'atermoiements, mais devraient approuver l'accord deux jours avant la date fatidique.

31 janvier: Brexit

Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 31 janvier, une date déjà reportée trois fois depuis le référendum de juin 2016.

Le pays entrera dans une phase de transition dans laquelle ses relations resteront inchangées avec les 27 jusqu'au 31 décembre 2020. Par contre, il ne pourra ni siéger dans les institutions européennes ni avoir son mot à dire sur leurs décisions. Ce délai doit permettre aux deux parties de nouer une nouvelle relation en termes de commerce et de sécurité.

Février/mars: début des négociations commerciales

Londres se dit prêt à lancer ses négociations commerciales dès le 1er février mais les membres de l'UE discutent toujours pour déterminer leurs objectifs pour ces négociations. Dans un discours prévu début février, le Premier ministre Boris Johnson doit présenter ses ambitions d'arriver à un accord de libre-échange du même type que celui signé par l'UE avec le Canada récemment, sans alignement avec les règles européennes.

Le mandat européen devrait être approuvé au niveau ministériel d'ici au 25 février, selon des responsables européens, permettant aux pourparlers de démarrer autour du 1er mars.

Outre le commerce, le Royaume-Uni et les 27 ne manquent pas de sujets sur lesquels ils devront s'accorder: la sécurité et la coopération judiciaire, l'éducation, l'énergie... Parallèlement, Londres compte lancer des négociations avec d'autres pays, Etats-Unis en tête, pour arriver à des accords de libre-échange.

1er juillet: date butoir pour prolonger la période de transition

Le Royaume-Uni peut prolonger la période de transition au-delà de fin 2020 pour un ou deux ans, mais doit informer l'UE de sa demande avant le 1er juillet.

Boris Johnson insiste: il ne compte pas demander d'extension. Mais la Commission européenne juge le délai de la période transitoire très serré. Sa présidente Ursula von der Leyen a averti qu'il serait impossible de s'accorder sur "tous les aspects" et qu'il faudrait choisir des "priorités".

31 décembre: fin de la période de transition

C'est en l'état la fin des liens entre l'Union européenne et le Royaume-Uni tels qu'ils auront existé pendant 47 ans. Sans nouvel accord ou extension de la période de transition, commerce et transports, entre autres, risquent des perturbations majeures.

