Brexit: Les préparatifs pour un no-deal sont plus "importants que jamais"

Une sortie de l'impasse ne pourra être trouvée qu'au Royaume-Uni, a-t-il insisté, tout en précisant que les préparatifs des Européens pour une absence d'accord (no deal) étaient désormais "plus importants que jamais". Les députés britanniques ont rejeté mardi pour la deuxième fois l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, défendu par l'exécutif de la Première ministre Theresa May.