Brexit: Le Parlement européen approuve des mesures en vue d'un no deal

Les parlementaires européens ont désormais donné leur feu vert à des mesures d'urgence relatives au voyage, au transport, au programme Erasmus, à la sécurité sociale ou encore à la pêche.

Celles-ci sont toutes limitées dans le temps et adoptées unilatéralement par l'UE, à condition que le Royaume-Uni en approuve des similaires. En vertu des textes validés, les étudiants et les professeurs engagés dans un échange Erasmus des deux côtés de la Manche obtiennent notamment la garantie de pouvoir l'achever, tandis que les citoyens européens au Royaume-Uni et les Britanniques dans l'UE ont la certitude de conserver leurs prestations de sécurité sociale acquises avant le retrait.

Des dispositions de base permettant de maintenir des services aériens, de transport de marchandises et de bus entre l'Union et la Grande-Bretagne ont également été approuvées, tout comme des autorisations temporaires de pêche pour les navires européens dans les eaux territoriales britanniques et inversement.

Ce dernier point revêt un intérêt particulier pour la Belgique, où environ 2.500 emplois dans le secteur halieutique seraient menacés en cas de fermeture des eaux du Royaume-Uni, d'après une estimation récente de la fédération sectorielle.

"L'Union européenne n'a jamais travaillé pour une absence d'accord, mais elle est prête à affronter cette situation", a rappelé mercredi matin le négociateur des 27, Michel Barnier.

