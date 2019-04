Brexit : l'UE s'interroge sur la durée d'un nouveau report, May veut partir "le plus tôt possible"

Les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit mercredi lors d'un sommet spécial à Bruxelles, dont les conditions restent à définir avec pour objectif de maintenir le Royaume-Uni sous pression alors que Theresa May veut s'assurer de pouvoir partir "le plus tôt possible".

