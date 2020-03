Le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a écrit une lettre aux Britanniques, les exhortant à rester chez eux afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

"Il me faut être franc avec vous - nous savons que les choses vont s'empirer avant de s'améliorer", écrit le Premier ministre dans une lettre publiée par Downing Street. La missive doit être envoyée à 30 millions de ménages cette semaine.

"Nous nous préparons bien. Au plus vous suivrez les règles, au moins nous perdrons de vies et au plus vite vous pourrez retourner à une vie normale", martèle Boris Johnson.

"En cette période d'urgence nationale, je vous prie instamment de rester à la maison, de protéger le NHS (le service de santé national, NDLR) et de sauver des vies", poursuit-il.

Les règles de distanciation sociale doivent être respectées, prévient Boris Johnson, qui a lui-même contracté le coronavirus. "Si les mesures sont enfreintes, la police infligera des amendes et dispersera les rassemblements."

Le Royaume-Uni compte désormais plus de 1.000 morts pour 17.000 contaminations au coronavirus.

Le Premier ministre, atteint de symptômes modérés comme de la température et une toux persistante, s'est isolé et travaille depuis chez lui.

