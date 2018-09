"Avec Airbnb, certains quartiers perdent leur identité"

an Brossat est adjoint au logement de la mairie de Paris, élu du Parti communiste. Il est un des principaux acteurs d'une coalition de villes (Paris, Amsterdam, Barcelone, Berlin, Madrid, Lisbonne) qui entend réguler les plateformes de location touristiques et rencontrera, à cet effet, la commissaire européenne à la protection des consommateurs, Vera Jourova, le 24 septembre. Une idée de l'impact d'Airbnb et de ses consoeurs ? En cinq ans à Paris, selon Ian Brossat, 20 000 lieux ont été détournés de leur vocation initiale de logement pour servir de locations touristiques régulières.

