Une avalanche dans la région du Tyrol, en Autriche, a tué cinq personnes vendredi et fait un blessé, selon les services de secours.

Les victimes se trouvaient "hors piste" quand elles ont été ensevelies sous la neige, dans une zone frontalière avec la Suisse, a expliqué à l'AFP un responsable.

"Cinq ont perdu la vie malheureusement", tandis qu'une autre a été blessée, a-t-il précisé, ajoutant qu'elle avait été évacuée vers un hôpital.

Aucun détail n'a été fourni à ce stade sur leur identité et nationalité.

Les services météorologiques ont appelé à la prudence après les nombreuses chutes de neige survenues cette semaine.

Plus de cinquante avalanches ont été recensées au Tyrol au cours des dernières 48 heures.

L'une d'entre elles a englouti cinq amateurs de sports d'hiver sur une piste de la station réputée de Sölden, mais tous ont pu être sauvés, ont indiqué les secours.

Ces dernières années, les avalanches ont fait en moyenne une vingtaine de morts par an en Autriche.

Les deux dernières saisons ont été moins meurtrières, la pandémie de Covid-19 ayant réduit le nombre des skieurs dans les montagnes.

